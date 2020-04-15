На мосту через лиман под Одессой возобновились работы: Кабмин дал денег на ремонт

История с капремонтом моста через Хаджибейский лиман продолжается давно. Его никак не могут достроить из-за нерегулярного финансирования. Недавно работы в очередной раз пришлось остановить.

Однако на днях ремонт возобновили.

Об этом сообщила пресс-служба автодорог в Одесской области.

По данным автодора, работы ведутся на 445-м км трассы Одесса-Киев.

Ремонт смог стартовать благодаря траншу от Кабмина. Так, Кабинет Министров выделил на достройку моста 100 млн грн.

За эти деньги в правой части моста установят железобетонную плиту, обустроят дорожное покрытие, тротуары и проведут освещение.

Завершить ремонт правого проезда планируют уже в этом году и пустить по нему транспорт.

Отметим, что в прошлом году там установили 36 пролетных балок.

Фото: Культурометр

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