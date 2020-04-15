Карантин застройке не помеха: что строят на одесском побережье, пока мы сидим дома (фото)

Каранти не помешал заказчикам строек у побережья. Для многих — это как раз-таки удачная возможность без протестных акций выстраивать свои высотки.

Наш корреспондент прошелся по «горячим» точкам у берега и узнал, что происходит на строительных площадках.

ЖК «Avinion». Улица Дача Ковалевского, 91.

Комплекс расположен на территории бывшего детского лагеря «Антарктика». В начале апреля местные жители жаловались на шум строительной техники, которая пилит зеленые насаждения. На данный момент участок земли расчищают для строительства жилого комплекса, который изначально одесситам «подали» под видом отеля. Кстати, на карте госгеокадастра, участок все ещё указан как пригодный для строительства только нежилых помещений. Однако квартиры в будущем ЖК уже начали распродавать.

ЖК «MARINIST residence». Маячный переулок.

Полгода назад на этой строительной площадке был всего один этаж одной секции дома. Теперь этот комплекс значительно «подрос». Это очередная стройка на территории бывшего санатория. Работы здесь не прекращаются по сей день. В планах – выстроить только один дом, но из пяти секций и на 260 квартир в общей сложности.

ЖК «Aura Apart». Улица Золотой берег, 37.

Неутихающая стройка в нескольких метрах от пляжа «Золотой берег». Ввести в эксплуатацию здание хотят во втором квартале 2021 года. Но до сих пор просто не верится, что 14-этажный ЖК строят практически на пляже и никому до этого нет дела.

МАФы на пляже «Золотой берег».

Недалеко от пляжа все на той же 16-й станции выстроили новые небольшие МАФы. Пока что неизвестно, кто, чем и как будет торговать, однако построили их очень быстро, причем во время карантина. На одном из них значится общественно-нужная подпись «Туалет».

ЖК «La mer». 13-я станция Большого Фонтана.

Стройку одного из скандальнейших жилых комплексов Одессы никак не удается прекратить. Даже запрет суда не в силах остановить строительную технику, постоянно орудующую на территории за забором. Что уж там говорить о каком-то постановлении и карантине?

От данного комплекса сейчас строят дорогу, которая проходит через спуски к пляжу. После многочисленных обвалов её практически закончили укреплять.

ЖК «MAGNIT». Улица Фонтанская дорога, 153/18.

Нельзя сказать, что данный ЖК выстраивается такими же темпами, как все вышеперечисленные. Строителей практически не видно на территории, однако нашему корреспонденту удалось запечатлеть парочку.

Апарт-комплекс «Calipso». 13-я станция Большого Фонтана.

На территории комплекса нет рабочих. Строительная площадка пустовала на момент «инспекции». Неужели законопослушны?

ЖК «Graf у моря». 13-я станция Большого Фонтана.

На территории жилого комплекса орудует строительная техника и есть рабочие. По всей видимости, ни закон, ни постановление Кабинета министров, ни эпидемия не могут остановить стройку у моря.

ЖК «Пространство на 12-й Фонтана». Улица Фонтанская дорога, 153-а.

Строительные работы в этом ЖК не бросаются в глаза, ведь сейчас там ведут внутренние работы. На стройке есть несколько рабочих.

ЖК «Sanatorium». Вблизи пляжа санатория имени В. П. Чкалова.

Две недели назад группа рабочих начала возводить забор вокруг территории, где некогда были домики для отдыха. Мы поинтересовались у них, что это за забор и для чего. Ответили, что это для безопасности детей и собак, которые могут случайно забегать на развалины. От застройки открестились, четко заявив, что забор не для этого, ведь проходы останутся.

Однако, как выяснилось, на сайте новостроек на карту нанесен ЖК «Sanatorium». Располагаться он будет на месте разрушенных домиков у Чкаловского пляжа.

Стройка возле Дельфинария «Немо». Пляж Ланжерон.

Нельзя однозначно сказать, что строительство там продолжается или прекратилось. Эту стройку активисты пытались остановить, используя все юридические возможности. Даже запрет прокуратуры не влиял на ход выполнения работ возле дельфинария. На момент «инспекции», наш корреспондент никого не застал на строительной площадке.

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