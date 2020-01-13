Что произошло в Одессе 13 января: поддельные лекарства и контрабанда кубиков Рубика

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области продавали поддельные лекарства из группы нейростимуляторов. Дельцы наладили массовое производство препаратов, которые используют при лечении заболеваний центральной нервной системы. Продолжение…
- Одесские таможенники обнаружили 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика. Стоимость оригинального товара “Rubik`s Brand Limited”, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн. Продолжение…
- В Одесской области обнаружили 5 мин времен Второй мировой войны. Пиротехники нашли на открытой территории в селе Новосельское Ренийского района взрывоопасные предметы. Продолжение…
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