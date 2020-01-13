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Новости Одессы и Одесской области

Контрабанда недели: одесские таможенники обнаружили 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика

Контрабанда недели: одесские таможенники обнаружили 8 тыс. контрафактных кубиков Рубика

Стоимость оригинального товара “Rubik`s Brand Limited”, который мог бы быть вытесненным с рынка этой партией, составляет более 3 млн грн.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

По его данным, одесские таможенники обнаружили почти 8 тыс. контрабандных кубиков Рубика. Официально их выпускает бренд британской компании “Rubik`s Brand Limited”, а изобрел их венгерский скульптор Эрнье Рубик.

Обнаруженные головоломки были маркированы знаком, настолько похожим, что его можно спутать со знаком, принадлежащим компании «Rubik`s Brand Limited».

По факту нарушения прав интеллектуальной собственности составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ст. 476 Таможенного кодекса Украины. Сейчас контрафактные кубики Рубика изъяты. Их дальнейшую судьбу решит правообладатель.

Фото: Максим Нефедов

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