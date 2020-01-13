В Одесской области продавали поддельные лекарства: упаковка стоила от 10 тыс. грн.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность преступной группировки, которая подпольно производила фальсифицированные лекарства из группы нейростимуляторов.

Как сообщается на сайте СБУ, дельцы наладили массовое производство препаратов, которые используют при лечении заболеваний центральной нервной системы.

Поддельные лекарства они производили в частном доме в Харьковской области, а продавали в Одесской, Львовской, Киевской и других областях, а также через интернет. Реализовывали препарат через целую сеть знакомых фармацевтов и аптечные сети.

Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. грн.

По предварительным оценкам, ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч гривен.

Во время обысков у дельцов обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарств, ампулы, упаковку для фасовки, а также готовые фальсифицированные, незарегистрированные препараты, в частности, наркосодержащие.

Сейчас все поддельные лекарства изъяты из розничных аптечных сетей. Открыто уголовное производство.

Фото: СБУ

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