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Новости Одессы и Одесской области

Что произошло в Одессе 13 декабря: первые елочные базары и обыски в здании ГСЧС

Что произошло в Одессе 13 декабря: первые елочные базары и обыски в здании ГСЧС

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.

  •  В Одессе замечены первые елочные базары. Елки и сосны появились на традиционном месте елочного базара у Нового рынка. Продолжение…
  • В служебных помещениях ГУ ГСЧС Украины в Одесской области проводились обыски. ГБР расследует служебную халатность, которая могла привести к пожару в Одесском колледже. Продолжение…
  • В ГУ ГСЧС в Одесской области пытались скрыть и уничтожить документацию о проведенных проверках противопожарного состояния. К этому причастны отдельные руководители Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Продолжение…

Фото: Юлії Сущенко

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