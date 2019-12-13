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Новости Одессы и Одесской области

Пожежа в Одеському коледжі економіки: в будівлі облуправління ДСНС провели обшуки

Пожежа в Одеському коледжі економіки: в будівлі облуправління ДСНС провели обшуки

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування за фактом службової недбалості посадових осіб Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР розслідує службову недбалість, що могла  спричинити пожежу в Одеському коледжі.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, що спричинило тяжкі  наслідки. Мова іде про пожежу в адміністративній будівлі Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у місті Одесі.

Наразі у службових приміщеннях ГУ ДСНС України в Одеській області проводяться повторні обшуки з метою виявлення та вилучення документації, прихованої від органу досудового розслідування при проведення попередніх слідчих дій. Дана документація буде долучена як доказ у кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Прокуратура Одеської області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Кваліфікація:  службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч.  2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Фото: UA.News

 

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