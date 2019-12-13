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Новости Одессы и Одесской области

У ГУ ДСНС в Одеській області намагалися приховати та знищити документацію щодо проведених перевірок протипожежного стану

У ГУ ДСНС в Одеській області намагалися приховати та знищити документацію щодо проведених перевірок протипожежного стану

До цього причетні окремі керівники Головного Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України в Одеській області.

В Одесі СБУ проводить обшуки у Держслужбі з надзвичайних ситуацій через пожежу у економічному коледжі.

Служба безпеки України проводить обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в «Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу».

Співробітники спецслужби перевіряють посадовців щодо неналежного виконання ними службових обов’язків та використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 людей.

За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Для документування дій посадовців тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС України в Одеській області. Наразі вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Викриття зловмисників здійснювалось спільно з територіальним управлінням ДБР у м. Миколаєві та прокуратурою.

Фото: ДСНС

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