В Одессе замечены первые елочные базары (фото)

Елки и сосны появились на традиционном месте елочного базара у Нового рынка.
Елок, сосен и пихт пока немного, и торгует ими один продавец.
Цены на “зеленый товар” такие:
- елочка от полутора метров высотой – от 350 до 1500 грн;
- пихты, высотой от двух метров, стартуют от 800 и доходят до 2500 грн.
Сосны пока продаются только сборные – из веток. Многие из них – с желтоватым оттенком, но есть довольно симпатичные.
Стоимость метровой красавицы на подставке – от 150 грн и до 650 за 1,7 м.
Прямо на месте елку упакуют, подпилят и предложат металлическую подставку.
А с завтрашнего дня обещают большой завоз срубленных сосен.
Кстати, чипов на елках, как в прошлом году, которые подтверждают их законность, пока обнаружено не было.
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