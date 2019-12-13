В Одессе замечены первые елочные базары (фото)

Елки и сосны появились на традиционном месте елочного базара у Нового рынка.

Елок, сосен и пихт пока немного, и торгует ими один продавец.

Цены на “зеленый товар” такие:

елочка от полутора метров высотой – от 350 до 1500 грн;

пихты, высотой от двух метров, стартуют от 800 и доходят до 2500 грн.

Сосны пока продаются только сборные – из веток. Многие из них – с желтоватым оттенком, но есть довольно симпатичные.

Стоимость метровой красавицы на подставке – от 150 грн и до 650 за 1,7 м.

Прямо на месте елку упакуют, подпилят и предложат металлическую подставку.

А с завтрашнего дня обещают большой завоз срубленных сосен.

Кстати, чипов на елках, как в прошлом году, которые подтверждают их законность, пока обнаружено не было.

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