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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе замечены первые елочные базары (фото)

В Одессе замечены первые елочные базары (фото)

Елки и сосны появились на традиционном месте елочного базара у Нового рынка.

Елок, сосен и пихт пока немного, и торгует ими один продавец.

Цены на “зеленый товар” такие:

  • елочка от полутора метров высотой – от 350 до 1500 грн;
  • пихты, высотой от двух метров, стартуют от 800 и доходят до 2500 грн.
Первый "зеленый товар" появился на Новом рынке

Первый “зеленый товар” появился на Новом рынке

У многих веточек сосен - желтоватый оттенок

У многих веточек сосен – желтоватый оттенок

Сосны пока продаются только сборные – из веток. Многие из них – с желтоватым оттенком, но есть довольно симпатичные.

Стоимость метровой красавицы на подставке – от 150 грн и до 650 за 1,7 м.

Прямо на месте елку упакуют, подпилят и предложат металлическую подставку.

А с завтрашнего дня обещают большой завоз срубленных сосен.

Кстати, чипов на елках, как в прошлом году, которые подтверждают их законность, пока обнаружено не было.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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