Что произошло в Одессе 12 мая: кража овец и реконструкция Новощепного ряда

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одесской области разоблачили группу лиц, которая переправляла иностранцев через границу. Стоимость услуг преступников составляла от 500 до 2000 долларов США за переправку одного человека.
- Шторм на Ланжероне собрал множество одесситов на деревянной набережной возле дельфинария. Одесситам такое зрелище понравилось, они снимали волны и фотографировались.
- О реконструкции Новощепного ряда мы слышали давно — и в совсем «раньшие времена», и совсем недавно, когда стало известно, что его таки будут преображать. Сегодня — официально объявленный первый день этой самой реконструкции.
- В Одесской области ночью мужчины похитили двух овец. Злоумышленников задержали раньше, чем пострадавший обнаружил недостаток животных в загоне.
- В рамках эксплуатационного содержания ведутся ремонтные работы моста на автомобильной дороге М-15 Одесса-Рени (на пл. Бухарест), км 40 Мост проходит через р. Днестр возле с. Маяки.