На Одещині викрили групу осіб, яка переправляла іноземців через кордон (фото)

Вартість послуг злочинців становила від 500 до 2000 доларів США за переправлення однієї особи.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в Одеській області.

Прикордонники Подільського загону спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Котовської місцевої прокуратури Одеської області із залученням прикордонників спецпідрозділу «ДОЗОР» припинили діяльність транскордонної організованої злочинної групи.

Встановлено, що троє громадян Молдови, Туреччини та України займалися незаконним переправленням іноземців через українсько-молдовський кордон. Вартість їх послуг становила від 500 до 2000 доларів США за переправлення однієї особи.

Членам злочинної групи було оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано відповідні запобіжні заходи.

Сьогодні, 12 травня, за результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальний акт відносно трьох фігурантів кримінального провадження, яким загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Фото: ДПСУ

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