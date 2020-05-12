Як на Одещині дорожники ремонтують міст через Дністер? (фото)

Згідно з розпорядженням Одеського міського голови № 410 від 06.05.2020 р, з 12 травня 2020 року по 12 липня 2021 року в м. Одесі буде тимчасово закрито рух автотранспорту по вул. Новощепний ряд в зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту.

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