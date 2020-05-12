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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області серед ночі чоловіки викрали двох овець (фото)

В Одеській області серед ночі чоловіки викрали двох овець (фото)

Зловмисників затримали раніше, ніж потерпілий виявив нестачу тварин в кошарі. Вівці вилучені та в подальшому будуть повернуті власнику.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Близько другої години ночі увагу правоохоронців привернув автомобіль, який на великій швидкості рухався селищем Суворове. Зупинивши транспортний засіб, поліцейські виявили в його багажнику двох зв’язаних овець. Чиї це тварини, жоден з чоловіків, що сиділи в салоні, пояснити не зміг.

Як з’ясувалося згодом, овець 20-ти та 32-річний жителі Ізмаїльського району викрали з підсобного приміщення мешканця села Приозерне на Кілійщині. Власник тварин тоді ще навіть не здогадувався про крадіжку і лише вранці звернувся з заявою до поліції.

– Зловмисників передали кілійським колегам. Їм вже оголосили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Згідно з санкцією статті чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, – розповів начальник Ізмаїльського відділу поліції Сергій Зайков.

Фото: ГУНП

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