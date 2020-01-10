Что произошло в Одессе 10 января: мужчина стрелявший в детей и пылающий микроавтобус

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В Одессе стрелок целился в детей из окна высотки. Инцидент произошел на улице Скворцова. Продолжение…

В Одессе потушили пылающий микроавтобус. Загорелся припаркованный микроавтобус Volkswagen. Продолжение…

Малоимущих жителей Одесского региона будут кормить по талонам. В Белгороде-Днестровском местных жителей обеспечат горячими обедами и хлебом. Продолжение…

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