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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе стрелок целился в детей из окна высотки (видео)

В Одессе стрелок целился в детей из окна высотки (видео)

Инцидент произошел на улице Скворцова.

Об этом со ссылкой на свидетелей сообщает  Хydessa.com

По данным очевидцев, местный житель из огнестрельного оружия открыл стрельбу из окна второго этажа.

При этом он целился в детей, игравших на детской площадке во дворе.

Ставшие очевидцами горожане вызвали полицию. Злоумышленника приехало усмирить спецподразделение особого назначения.

Мужчину задержали и увезли в отделение.

Соседи говорят, что стрелок уже не впервые устраивает подобное. При этом они уверены, что мужчина был выпившим или принял наркотики.

Подробности выясняют правоохранители.

Фото, видео: @XYDESSA

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