В Одессе стрелок целился в детей из окна высотки (видео)

Об этом со ссылкой на свидетелей сообщает Хydessa.com

По данным очевидцев, местный житель из огнестрельного оружия открыл стрельбу из окна второго этажа.

При этом он целился в детей, игравших на детской площадке во дворе.

Ставшие очевидцами горожане вызвали полицию. Злоумышленника приехало усмирить спецподразделение особого назначения.

Мужчину задержали и увезли в отделение.

Соседи говорят, что стрелок уже не впервые устраивает подобное. При этом они уверены, что мужчина был выпившим или принял наркотики.

Подробности выясняют правоохранители.

Фото, видео: @XYDESSA

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!