Малоимущих жителей Одесского региона будут кормить по талонам

С давних времен в народной медицине тыкву широко использовали для лечения почек, печени, при болезнях сердца и нарушениях функций кишечника. Мякоть и сок тыквы – хорошее мочегонное, желчегонное и слабительное средство.

В одесской мэрии создали рабочую группу, которая определит, каким именно должно быть питание детей в школах.

Как правило, новогодние праздники не проходят без встреч с родными и близкими. Ну, и куда же без обильных застолий? Мы решили разобраться, как питаться в эти дни, чтобы получить от еды максимум пользы и не подорвать свое здоровье.

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