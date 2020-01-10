Малоимущих жителей Одесского региона будут кормить по талонам

В Белгороде-Днестровском местных жителей обеспечат горячими обедами и хлебом.
Об этом сообщает 04849.com.ua.
Там пообещали кормить бесплатно малообеспеченных горожан, состоящих на учете в Центре соцобслуживания.
Для этого им выдадут специальные талоны.
Под инициативу уже разработали проект решения исполкома мэрии.
Списки лиц, которым нужна помощь, будут пересматривать каждый месяц.
Фото: zi.ua/upload
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!