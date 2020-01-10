В Одессе потушили пылающий микроавтобус

На улице Святослава Рихтера воспламенилось авто.
Об этом odessa.online сообщает со ссылкой на облГСЧС.
Так, загорелся припаркованный микроавтобус Volkswagen.
Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. Спасатели прибыли на место и потушили пламя.
Предварительно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
Фото иллюстративное: kiev.informator.ua
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!