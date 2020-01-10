В Одессе потушили пылающий микроавтобус

Об этом odessa.online сообщает со ссылкой на облГСЧС.

Так, загорелся припаркованный микроавтобус Volkswagen.

Огонь распространился на площади в пять квадратных метров. Спасатели прибыли на место и потушили пламя.

Предварительно известно, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Фото иллюстративное: kiev.informator.ua

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