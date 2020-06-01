Что произошло в Одессе 1 июня: пожар в приюте для животных и на железной дороге

Главные новости за сегодня, которые вы могли пропустить.
- В Одессе разрабатывают схему уборки города. Указанные нормы будут прописаны в соглашениях с компаниями, которые вывозят мусор, поэтому все данные должны быть максимально точными.
- На дорогах Одесской области начали действовать ограничения движения большегрузного транспорта общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
- Во время карантина сотрудники СБУ задержали 18 пророссийских интернет-агитаторов. Среди них оказался житель Одесской области.
- Спасатели показали, как ликвидировали пожар в приюте для животных “Ковчег”. Пожарные показали кадры спасения животных из горящего здания.
- На Одесской железной дороге загорелась электричка. Случай произошол на перегоне Помошная — Новоукраинка в Кировоградской области.