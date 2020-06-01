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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе разрабатывают схему уборки города

В Одессе разрабатывают схему уборки города

В департаменте городского хозяйства разрабатывают схему санитарной очистки города. В работе участвует ООО «Украинский научно-исследовательский институт по разработке и внедрению коммунальных программ и проектов».

Как сообщают в пресс-службе мэрии, специалисты института сейчас собирают данные и встречаются с представителями департамента, райадминистраций, управления взаимодействия с органами самоорганизации населения и мусоровывозящими компаниями. Вся полученная информация и ляжет в основу этой схемы. Она станет официальным документом города по уборке.

И. о. заместителя городского головы, директор Департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман:

Указанные в ней (в схеме – ред.) нормы будут прописаны в соглашениях с компаниями, которые вывозят мусор, поэтому все данные должны быть максимально точными.

На прошлой неделе сотрудники КП «ЖКС «Хмельницкий», «ЖКС «Вузовский», «ЖКС «Черноморский», «ЖКС «Черемушки», «Одесгорсвет», «Одескоммунтранс», «Горзелентрест» и «ОЭЭМП» особое внимание уделили ликвидации свалок, уборке бесхозных территорий, благоустройству межквартальных и внутридомовых территорий в Киевском и Малиновском районах.

Фото: odessa.politeka.net

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