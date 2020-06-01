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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области СБУ задержала пророссийских агитаторов: что известно?

В Одесской области СБУ задержала пророссийских агитаторов: что известно?

Во время карантина сотрудники СБУ задержали 18 пророссийских интернет-агитаторов, которые работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницкому, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове. Среди них оказался житель Одесской области. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях мужчина постоянно выступал за присоединение западных областей к государствам, граничащим с Украиной. Публикации он брал из пропагандистских Интернет-изданий и сайтов РФ. Доказательства нашли у него в компьютере и мобильном телефоне.  Сейчас следствие по ч. 1 ст. 110 УК Краины продолжается.

Всего за время карантина сотрудники СБУ заблокировали более 2,6 тысячи сообществ и разоблачили 385 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19. 160 человек уже понесли за это административную ответственность.

За 2019-2020 годы суды вынесли 26 обвинительных приговоров в отношении интернет-пропагандистов, подрывавших государственную безопасность Украины.

Фото: УНН

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