На Одесской железной дороге загорелась электричка (фото, видео)

Вчера вечером на перегоне Помошная — Новоукраинка в Кировоградской области загорелась электричка. Чтобы потушить пламя, пригнали пожарный поезд. Обошлось без жертв.

Об инциденте сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава на своей странице в «Фейсбуке».

По его данным, электропоезд ЭР9п-362 был выпущен в 1975 году на Рижском вагоностроительном заводе и возит пассажиров на Одесской ЖД с 1978 года.

Также экс-чиновник напоминает, что последнюю электричку для пригородных перевозок в Украине покупали 12 лет назад.

Gepostet von Alex Kava am Sonntag, 31. Mai 2020

Фото, видео: Александр Кава

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