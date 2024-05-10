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Что празднуют 10 мая: День хозяйствования, движения для здоровья и другие события

Что празднуют 10 мая: День хозяйствования, движения для здоровья и другие события

Что празднуют в Украине и мире 10 мая. Исторические события, памятные даты, рождение известных людей и другие события в Украине и мире в этот день.

Праздники и события 10 мая

Международный день аргании

Этот праздник предназначен для чествования аргании — растения, которое имеет важное значение в экосистеме пустынь и сухих регионов. Аргания известна своими полезными свойствами, в частности производством арганового масла, которое используется в косметике и пищевой промышленности.

День океана-матери

Этот праздник предназначен для подчеркивания важности океанов для нашей планеты. От океанов зависит климат, регуляция погоды, а также жизнь множества морских существ. День океана-матери напоминает нам о необходимости сохранения этих водных пространств.

Всемирный день хозяйствования

Этот праздник направлен на повышение осознанности относительно рационального использования ресурсов и важности эффективного хозяйствования. Всемирный день хозяйствования напоминает нам об ответственности перед природой и будущими поколениями.

День доверия своей интуиции

Этот праздник способствует развитию интуиции и внутреннего ощущения. Важно научиться слушать свою интуицию и доверять ей в принятии решений.

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой

Этот праздник предназначен для повышения внимания к системной красной волчанке — хроническому заболеванию, которое влияет на иммунную систему. Важно поддерживать осведомленность об этом заболевании и способствовать его диагностике и лечению.

Всемирный день движения для здоровья

Этот праздник побуждает к активному образу жизни и регулярной физической активности. Важно сохранять здоровье, занимаясь спортом и движением.

Светлая пятница

Этот праздник символизирует радость, оптимизм и позитивный настрой. Светлая пятница — это время для отдыха, развлечений и зарядки положительной энергией перед выходными.

Именины 10 мая

10 мая именины празднуют: Кирилл, Василий, Таисия, Таисия.

Кто из известных людей родился 10 мая

В этот день родились:

  • 1916 год: Алла Лисянская, талантливая украинская художница, начала свой творческий путь.
  • 1961 год: Иван Малкович, известный украинский поэт и издатель, основал издательство А-ба-ба-га-ла-ма-га, которое стало важным культурным центром.
  • 1980 год: Александр Мациевский, солдат Вооруженных Сил Украины и Герой Украины, отмечен за мужество в российско-украинской войне.

Памятные даты 10 мая

  • 1881 год: Румыния получает статус королевства, открывая новую страницу в своей истории.
  • 1925 год: Киев празднует открытие моста, названного в честь Евгении Бош, который был спроектирован выдающимся инженером Евгением Патоном.
  • 1940 год: Наступление Вермахта начинается, охватывая территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
  • 1940 год: Смена власти в Великобритании происходит, когда Невилл Чемберлен уходит, а Уинстон Черчилль становится новым премьер-министром.
  • 1975 год: Брайан Олдфилд стал первым человеком, который толкнул ядро на расстояние более 21 метра, установив рекорд, который продержался 12 лет.
  • 1993 год: Кыргызстан вводит в обращение собственную валюту — сом, закладывая фундамент для своей экономической системы.
  • 1993 год: Рекордное количество альпинистов — 40 человек из девяти экспедиций — собралось на вершине Эвереста.
  • 1995 год: Таджикистан внедряет таджикский рубль, который позже был заменен на сомони в 2000 году.
  • 1997 год: В Чечне, в селе Семашки, произошло похищение съемочной группы НТВ вместе с журналисткой Еленой Масюк.
  • 2006 год: Грецию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,7 балла.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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