Что празднуют 10 мая: День хозяйствования, движения для здоровья и другие события

Праздники и события 10 мая

Международный день аргании

Этот праздник предназначен для чествования аргании — растения, которое имеет важное значение в экосистеме пустынь и сухих регионов. Аргания известна своими полезными свойствами, в частности производством арганового масла, которое используется в косметике и пищевой промышленности.

День океана-матери

Этот праздник предназначен для подчеркивания важности океанов для нашей планеты. От океанов зависит климат, регуляция погоды, а также жизнь множества морских существ. День океана-матери напоминает нам о необходимости сохранения этих водных пространств.

Всемирный день хозяйствования

Этот праздник направлен на повышение осознанности относительно рационального использования ресурсов и важности эффективного хозяйствования. Всемирный день хозяйствования напоминает нам об ответственности перед природой и будущими поколениями.

День доверия своей интуиции

Этот праздник способствует развитию интуиции и внутреннего ощущения. Важно научиться слушать свою интуицию и доверять ей в принятии решений.

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой

Этот праздник предназначен для повышения внимания к системной красной волчанке — хроническому заболеванию, которое влияет на иммунную систему. Важно поддерживать осведомленность об этом заболевании и способствовать его диагностике и лечению.

Всемирный день движения для здоровья

Этот праздник побуждает к активному образу жизни и регулярной физической активности. Важно сохранять здоровье, занимаясь спортом и движением.

Светлая пятница

Этот праздник символизирует радость, оптимизм и позитивный настрой. Светлая пятница — это время для отдыха, развлечений и зарядки положительной энергией перед выходными.

Именины 10 мая

10 мая именины празднуют: Кирилл, Василий, Таисия, Таисия.

Кто из известных людей родился 10 мая

В этот день родились:

1916 год: Алла Лисянская, талантливая украинская художница, начала свой творческий путь.

1961 год: Иван Малкович, известный украинский поэт и издатель, основал издательство А-ба-ба-га-ла-ма-га, которое стало важным культурным центром.

1980 год: Александр Мациевский, солдат Вооруженных Сил Украины и Герой Украины, отмечен за мужество в российско-украинской войне.

Памятные даты 10 мая