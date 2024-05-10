Що святкують 10 травня: День господарювання, руху для здоров’я та інші події

Що святкують в Україні та світі 10 травня. Історичні події, пам’ятні дати, народження відомих людей та інші події в Україні та світі цього дня.
Свята та події 10 травня
Міжнародний день арганії
Це свято призначено для вшанування арганії — рослини, яка має важливе значення в екосистемі пустель та сухих регіонів. Арганія відома своїми корисними властивостями, зокрема виробництвом арганової олії, яка використовується в косметиці та харчовій промисловості.
День океану-матері
Це свято призначено для підкреслення важливості океанів для нашої планети. Від океанів залежить клімат, регуляція погоди, а також життя безлічі морських істот. День океану-матері нагадує нам про необхідність збереження цих водних просторів.
Всесвітній день господарювання
Це свято спрямоване на підвищення усвідомленості щодо раціонального використання ресурсів та важливості ефективного господарювання. Всесвітній день господарювання нагадує нас про відповідальність перед природою та майбутніми поколіннями.
День довіри своїй інтуїції
Це свято сприяє розвитку інтуїції та внутрішнього відчуття. Важливо навчитися слухати свою інтуїцію та довіряти їй в прийнятті рішень.
Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком
Це свято призначено для підвищення уваги до системного червоного вовчака — хронічного захворювання, яке впливає на імунну систему. Важливо підтримувати обізнаність про це захворювання та сприяти його діагностиці та лікуванню.
Всесвітній день руху для здоров’я
Це свято спонукає до активного способу життя та регулярної фізичної активності. Важливо зберігати здоров’я, займаючись спортом та рухом.
Світла п’ятниця
Це свято символізує радість, оптимізм та позитивний настрій. Світла п’ятниця — це час для відпочинку, розваг та зарядження позитивною енергією перед вихідними.
Іменини 10 травня
10 травня іменини святкують: Кирило, Василь, Таїсія.
Хто з відомих людей народився 10 травня
У цей день народилися:
- 1916 рік: Алла Лисянська, талановита українська художниця, розпочала свій творчий шлях.
- 1961 рік: Іван Малкович, відомий український поет і видавець, заснував видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га, яке стало важливим культурним центром.
- 1980 рік: Олександр Мацієвський, солдат Збройних Сил України та Герой України, відзначений за мужність у російсько-українській війні.
Пам’ятні дати 10 травня
- 1881 рік: Румунія отримує статус королівства, відкриваючи нову сторінку в своїй історії.
- 1925 рік: Київ святкує відкриття мосту, названого на честь Євгенії Бош, який був спроєктований видатним інженером Євгеном Патоном.
- 1940 рік: Наступ Вермахту розпочинається, охоплюючи території Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
- 1940 рік: Зміна влади у Великій Британії відбувається, коли Невілл Чемберлен відходить, а Вінстон Черчилль стає новим прем’єр-міністром.
- 1975 рік: Браян Олдфілд став першою людиною, яка штовхнула ядро на відстань понад 21 метр, встановивши рекорд, який протримався 12 років.
- 1993 рік: Киргизстан вводить в обіг власну валюту — сом, закладаючи фундамент для своєї економічної системи.
- 1993 рік: Рекордна кількість альпіністів — 40 осіб з дев’яти експедицій — зібралася на вершині Евереста.
- 1995 рік: Таджикистан впроваджує таджицький рубль, який пізніше було замінено на сомоні у 2000 році.
- 1997 рік: В Чечні, у селі Семашки, відбулося викрадення знімальної групи НТВ разом з журналісткою Оленою Масюк.
- 2006 рік: Грецію сколихнув землетрус магнітудою 4,7 бала.