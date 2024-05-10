Що святкують 10 травня: День господарювання, руху для здоров’я та інші події

Свята та події 10 травня

Міжнародний день арганії

Це свято призначено для вшанування арганії — рослини, яка має важливе значення в екосистемі пустель та сухих регіонів. Арганія відома своїми корисними властивостями, зокрема виробництвом арганової олії, яка використовується в косметиці та харчовій промисловості.

День океану-матері

Це свято призначено для підкреслення важливості океанів для нашої планети. Від океанів залежить клімат, регуляція погоди, а також життя безлічі морських істот. День океану-матері нагадує нам про необхідність збереження цих водних просторів.

Всесвітній день господарювання

Це свято спрямоване на підвищення усвідомленості щодо раціонального використання ресурсів та важливості ефективного господарювання. Всесвітній день господарювання нагадує нас про відповідальність перед природою та майбутніми поколіннями.

День довіри своїй інтуїції

Це свято сприяє розвитку інтуїції та внутрішнього відчуття. Важливо навчитися слухати свою інтуїцію та довіряти їй в прийнятті рішень.

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

Це свято призначено для підвищення уваги до системного червоного вовчака — хронічного захворювання, яке впливає на імунну систему. Важливо підтримувати обізнаність про це захворювання та сприяти його діагностиці та лікуванню.

Всесвітній день руху для здоров’я

Це свято спонукає до активного способу життя та регулярної фізичної активності. Важливо зберігати здоров’я, займаючись спортом та рухом.

Світла п’ятниця

Це свято символізує радість, оптимізм та позитивний настрій. Світла п’ятниця — це час для відпочинку, розваг та зарядження позитивною енергією перед вихідними.

Іменини 10 травня

10 травня іменини святкують: Кирило, Василь, Таїсія.

Хто з відомих людей народився 10 травня

У цей день народилися:

1916 рік: Алла Лисянська, талановита українська художниця, розпочала свій творчий шлях.

1961 рік: Іван Малкович, відомий український поет і видавець, заснував видавництво А-ба-ба-га-ла-ма-га, яке стало важливим культурним центром.

1980 рік: Олександр Мацієвський, солдат Збройних Сил України та Герой України, відзначений за мужність у російсько-українській війні.



Пам’ятні дати 10 травня