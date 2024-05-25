Что почитают православные 25 мая: Третье обретение главы Иоанна Предтечи

25 мая 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят Третье обретение головы Иоанна Предтечи.

Что означает Третье обретение головы Иоанна Предтечи

Третье обретение головы Иоанна Предтечи, также известного как Иоанн Креститель, является важным событием в истории христианства, которое касается трижды найденных частей его реликвии. По преданию, голова Иоанна Крестителя была потеряна и найдена трижды, каждый раз при разных обстоятельствах.

Первое нахождение произошло вскоре после его казни. Считается, что его голову нашли и похоронили праведники.

Второе обретение произошло в IV веке, когда голова была найдена снова и перенесена в Иерусалим, а позже в Константинополь.

Третье обретение произошло в IX веке. После многих путешествий и таинственных перемещений, голова Иоанна Предтечи снова была найдена и установлена в Константинополе.

Эти события чтят в православной церкви, в частности третье обретение отмечается отдельным праздником. Эта реликвия является символом мученичества и святости Иоанна Крестителя, а также важным предметом поклонения в христианской традиции.

Народные приметы 25 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: много росы на траве — будет хороший урожай;

на рябине много цветов — уродится зерно;

поздний цвет рябины — к продолжительной осени.

Что нельзя делать 25 мая

Сегодня нельзя делать следующее:

оставлять на ночь немытую посуду;

вечером делать никаких денежных расчетов;

рассказывать о сне, который приснился в ночь на 25 мая.

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