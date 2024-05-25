Що вшанують православні 25 травня: Третє віднайдення голови Івана Предтечі

25 травня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

25 травня за новим церковним календарем православні віряни вшановують Третє віднайдення голови Івана Предтечі.

Що означає Третє віднайдення голови Івана Предтечі

Третє віднайдення голови Івана Предтечі, також відомого як Іоанн Хреститель, є важливою подією в історії християнства, яка стосується тричі знайдених частин його реліквії. За переказами, голову Івана Хрестителя було втрачено і знайдено тричі, кожного разу за різних обставин.

Перше віднайдення сталося невдовзі після його страти. Вважається, що його голову знайшли і поховали праведники.

Друге віднайдення відбулося у IV столітті, коли голова була знайдена знову і перенесена до Єрусалиму, а пізніше у Константинополь.

Третє віднайдення сталося у IX столітті. Після багатьох подорожей і таємничих переміщень, голову Івана Предтечі знову було знайдено і встановлено в Константинополі.

Ці події вшановують у православній церкві, зокрема третє віднайдення відзначається окремим святом. Ця реліквія є символом мучеництва і святості Івана Хрестителя, а також важливим предметом поклоніння у християнській традиції.

Народні прикмети 25 травня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: багато роси на траві — буде хороший урожай;

на горобині багато квітів — вродить зерно;

пізній цвіт горобини — до тривалої осені.

Що не можна робити 25 травня

Сьогодні не можна робити таке:

залишати на ніч немитий посуд;

ввечері робити жодних грошових розрахунків;

розповідати про сон, який приснився в ніч проти 25 травня.

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