Что отмечают православные 9 марта: чествование сорока Севастийских мучеников и другие церковные праздники

9 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память сорока Севастийских мучеников.

Кто такие сорок Севастийских мучеников

В 320 году в Севастии, что в Армении, стояли сорок римских воинов-христиан. Хотя был принят закон о свободном вероисповедании, их военачальника не раз заставляли отказаться от веры. В этот день воинов раздели и поставили связанных на покрытое льдом озеро, а на берегу развели огонь. Однако, чтобы погреться, сперва нужно было отречься от Христа.

Один из несчастных в утреннее время пошел к берегу, но только теплый воздух коснулся его кожи, и он немедленно упал замертво. Свет над мучениками стал настолько мощным, что сторож, видя это, присоединился к ним, ступив на лед. Военачальник, сознавая происходящее, приказал поубивать солдат и бросить их тела в озеро. Только через три дня стало известно об этой трагедии, и останки мучеников были похоронены епископом Севастийским.

Народные приметы 9 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: если от этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;

услышать гром — к голодному году;

какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;

много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.

Что нельзя делать 9 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

Выполнять любую домашнюю работу и работать.

Завидовать другим, ругаться и сквернословить.

Одалживать большие суммы денег.

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