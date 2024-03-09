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Что отмечают православные 9 марта: чествование сорока Севастийских мучеников и другие церковные праздники

Что отмечают православные 9 марта: чествование сорока Севастийских мучеников и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 9 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

9 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память сорока Севастийских мучеников.

Кто такие сорок Севастийских мучеников

В 320 году в Севастии, что в Армении, стояли сорок римских воинов-христиан. Хотя был принят закон о свободном вероисповедании, их военачальника не раз заставляли отказаться от веры. В этот день воинов раздели и поставили связанных на покрытое льдом озеро, а на берегу развели огонь. Однако, чтобы погреться, сперва нужно было отречься от Христа.

Один из несчастных в утреннее время пошел к берегу, но только теплый воздух коснулся его кожи, и он немедленно упал замертво. Свет над мучениками стал настолько мощным, что сторож, видя это, присоединился к ним, ступив на лед. Военачальник, сознавая происходящее, приказал поубивать солдат и бросить их тела в озеро. Только через три дня стало известно об этой трагедии, и останки мучеников были похоронены епископом Севастийским.

Народные приметы 9 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: если от этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;
  • услышать гром — к голодному году;
  • какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;
  • много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.

Что нельзя делать 9 марта

  • Сегодня нельзя делать следующее:
  • Выполнять любую домашнюю работу и работать.
  • Завидовать другим, ругаться и сквернословить.
  • Одалживать большие суммы денег.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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