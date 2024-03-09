Что отмечают православные 9 марта: чествование сорока Севастийских мучеников и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 9 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
9 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
9 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память сорока Севастийских мучеников.
Кто такие сорок Севастийских мучеников
В 320 году в Севастии, что в Армении, стояли сорок римских воинов-христиан. Хотя был принят закон о свободном вероисповедании, их военачальника не раз заставляли отказаться от веры. В этот день воинов раздели и поставили связанных на покрытое льдом озеро, а на берегу развели огонь. Однако, чтобы погреться, сперва нужно было отречься от Христа.
Один из несчастных в утреннее время пошел к берегу, но только теплый воздух коснулся его кожи, и он немедленно упал замертво. Свет над мучениками стал настолько мощным, что сторож, видя это, присоединился к ним, ступив на лед. Военачальник, сознавая происходящее, приказал поубивать солдат и бросить их тела в озеро. Только через три дня стало известно об этой трагедии, и останки мучеников были похоронены епископом Севастийским.
Народные приметы 9 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: если от этого дня 40 дней продержатся заморозки, лето будет жарким;
- услышать гром — к голодному году;
- какая в этот день погода, такой она будет еще сорок дней;
- много сорок и галок — скоро начнется настоящее тепло.
Что нельзя делать 9 марта
- Сегодня нельзя делать следующее:
- Выполнять любую домашнюю работу и работать.
- Завидовать другим, ругаться и сквернословить.
- Одалживать большие суммы денег.
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