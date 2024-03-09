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Що відзначають православні 9 березня: вшанування сорока Севастійських мучеників та інші церковні свята

Що відзначають православні 9 березня: вшанування сорока Севастійських мучеників та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 9 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

9 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять сорока Севастійських мучеників.

Хто такі сорок Севастійських мучеників

У 320 році в Севастії, що у Вірменії, стояли сорок римських воїнів-християн. Хоча був прийнятий закон про вільне віросповідання, їхнього воєначальника не раз змушували відмовитися від віри. У цей день воїнів роздягли й поставили зв’язаних на вкрите льодом озеро, а на березі розвели вогонь. Однак, щоб погрітися, спершу потрібно було відректися від Христа.

Один із нещасних у ранковий час пішов до берега, але лише тепле повітря торкнулося його шкіри, і він негайно впав замертво. Світло над мучениками стало настільки потужним, що сторож, бачачи це, приєднався до них, ступивши на лід. Воєначальник, свідомий подій, наказав повбивати солдат і кинути їхні тіла до озера. Тільки через три дні стало відомо про цю трагедію, і рештки мучеників були поховані єпископом Севастійським.

Народні прикмети 9 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: якщо від цього дня 40 днів протримаються заморозки, літо буде спекотним;
  • почути грім — до голодного року;
  • яка цього дня погода, такою вона буде ще сорок днів;
  • багато сорок і галок — скоро почнеться справжнє тепло.

Що не можна робити 9 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Виконувати будь-яку домашню роботу і працювати.
  • Заздрити іншим, лаятися і лихословити.
  • Позичати великі суми грошей.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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