Що відзначають православні 9 березня: вшанування сорока Севастійських мучеників та інші церковні свята

9 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять сорока Севастійських мучеників.

Хто такі сорок Севастійських мучеників

У 320 році в Севастії, що у Вірменії, стояли сорок римських воїнів-християн. Хоча був прийнятий закон про вільне віросповідання, їхнього воєначальника не раз змушували відмовитися від віри. У цей день воїнів роздягли й поставили зв’язаних на вкрите льодом озеро, а на березі розвели вогонь. Однак, щоб погрітися, спершу потрібно було відректися від Христа.

Один із нещасних у ранковий час пішов до берега, але лише тепле повітря торкнулося його шкіри, і він негайно впав замертво. Світло над мучениками стало настільки потужним, що сторож, бачачи це, приєднався до них, ступивши на лід. Воєначальник, свідомий подій, наказав повбивати солдат і кинути їхні тіла до озера. Тільки через три дні стало відомо про цю трагедію, і рештки мучеників були поховані єпископом Севастійським.

Народні прикмети 9 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: якщо від цього дня 40 днів протримаються заморозки, літо буде спекотним;

почути грім — до голодного року;

яка цього дня погода, такою вона буде ще сорок днів;

багато сорок і галок — скоро почнеться справжнє тепло.

Що не можна робити 9 березня

Сьогодні не можна робити таке:

Виконувати будь-яку домашню роботу і працювати.

Заздрити іншим, лаятися і лихословити.

Позичати великі суми грошей.

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