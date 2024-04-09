Что отмечают православные 9 апреля: мученик Евпсихий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 9 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
9 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
9 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученика Евпсихия.
Кто такой мученик Евпсихий
Во времена правления Юлиана Отступника, известного своими попытками возродить язычество, родился в Кесарии человек из богатой семьи, который решил отдать свою жизнь борьбе с языческими верованиями. Он стал известен своим решительным сопротивлением идолопоклонству, что кульминировало актом вандализма, когда он, вместе с группой единомышленников-христиан, ворвался в храм идолов, уничтожив их образы. За этот поступок Евпсихия арестовали и подвергли жестоким пыткам, от которых он впоследствии умер, став мучеником своей веры.
Народные приметы 9 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: еще не установилась погода — летом будет засуха;
- уже появились цветы одуванчика — пришла настоящая весна;
- у березы много сока — лето будет дождливым и прохладным;
- в гнездах меньше, чем обычно, яиц — к неурожайному году;
- восход солнца имеет белесый отблеск — в ближайшие дни дождя не будет.
Что нельзя делать 9 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- избегать любых хирургических вмешательств;
- завидовать другим людям;
- ругаться и сквернословить.
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