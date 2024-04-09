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Что отмечают православные 9 апреля: мученик Евпсихий и другие церковные праздники

Что отмечают православные 9 апреля: мученик Евпсихий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 9 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

9 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

9 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  мученика Евпсихия.

Кто такой мученик Евпсихий

Во времена правления Юлиана Отступника, известного своими попытками возродить язычество, родился в Кесарии человек из богатой семьи, который решил отдать свою жизнь борьбе с языческими верованиями. Он стал известен своим решительным сопротивлением идолопоклонству, что кульминировало актом вандализма, когда он, вместе с группой единомышленников-христиан, ворвался в храм идолов, уничтожив их образы. За этот поступок Евпсихия арестовали и подвергли жестоким пыткам, от которых он впоследствии умер, став мучеником своей веры.

Народные приметы 9 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: еще не установилась погода — летом будет засуха;
  • уже появились цветы одуванчика — пришла настоящая весна;
  • у березы много сока — лето будет дождливым и прохладным;
  • в гнездах меньше, чем обычно, яиц — к неурожайному году;
  • восход солнца имеет белесый отблеск — в ближайшие дни дождя не будет.

Что нельзя делать 9 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • избегать любых хирургических вмешательств;
  • завидовать другим людям;
  • ругаться и сквернословить.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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