Що відзначають православні 9 квітня: мученик Євпсихій та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 9 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
9 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
9 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.
Хто такий мученик Євпсихій
У часи правління Юліана Відступника, відомого своїми спробами відродити язичництво, народився в Кесарії чоловік з багатої сім’ї, який вирішив віддати своє життя боротьбі з язичницькими віруваннями. Він став відомим своїм рішучим опором ідолопоклонству, що кульмінувало актом вандалізму, коли він, разом з групою однодумців-християн, увірвався до храму ідолів, знищивши їхні образи. За цей вчинок Євпсихія заарештували і піддали жорстоким тортурам, від яких він згодом помер, ставши мучеником своєї віри.
Народні прикмети 9 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: ще не встановилася погода — влітку буде посуха;
- вже з’явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна;
- у берези багато соку — літо буде дощовим та прохолодним;
- в гніздах менше, ніж зазвичай, яєць — до неврожайного року;
- схід сонця має білявий відблиск — найближчими днями дощу не буде.
Що не можна робити 9 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- уникати будь-яких хірургічних втручань;
- заздрити іншим людям;
- лаятися і лихословити.
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