Новини Одеси та Одеської області

Що відзначають православні 9 квітня: мученик Євпсихій та інші церковні свята

Що відзначають православні 9 квітня: мученик Євпсихій та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 9 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

9 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.

Хто такий мученик Євпсихій

У часи правління Юліана Відступника, відомого своїми спробами відродити язичництво, народився в Кесарії чоловік з багатої сім’ї, який вирішив віддати своє життя боротьбі з язичницькими віруваннями. Він став відомим своїм рішучим опором ідолопоклонству, що кульмінувало актом вандалізму, коли він, разом з групою однодумців-християн, увірвався до храму ідолів, знищивши їхні образи. За цей вчинок Євпсихія заарештували і піддали жорстоким тортурам, від яких він згодом помер, ставши мучеником своєї віри.

Народні прикмети 9 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: ще не встановилася погода — влітку буде посуха;
  • вже з’явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна;
  • у берези багато соку — літо буде дощовим та прохолодним;
  • в гніздах менше, ніж зазвичай, яєць — до неврожайного року;
  • схід сонця має білявий відблиск — найближчими днями дощу не буде.

Що не можна робити 9 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • уникати будь-яких хірургічних втручань;
  • заздрити іншим людям;
  • лаятися і лихословити.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk