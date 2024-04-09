Що відзначають православні 9 квітня: мученик Євпсихій та інші церковні свята

9 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять мученика Євпсихія.

Хто такий мученик Євпсихій

У часи правління Юліана Відступника, відомого своїми спробами відродити язичництво, народився в Кесарії чоловік з багатої сім’ї, який вирішив віддати своє життя боротьбі з язичницькими віруваннями. Він став відомим своїм рішучим опором ідолопоклонству, що кульмінувало актом вандалізму, коли він, разом з групою однодумців-християн, увірвався до храму ідолів, знищивши їхні образи. За цей вчинок Євпсихія заарештували і піддали жорстоким тортурам, від яких він згодом помер, ставши мучеником своєї віри.

Народні прикмети 9 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ще не встановилася погода — влітку буде посуха;

вже з’явилися квіти кульбаби — прийшла справжня весна;

у берези багато соку — літо буде дощовим та прохолодним;

в гніздах менше, ніж зазвичай, яєць — до неврожайного року;

схід сонця має білявий відблиск — найближчими днями дощу не буде.

Що не можна робити 9 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

уникати будь-яких хірургічних втручань;

заздрити іншим людям;

лаятися і лихословити.

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