Что отмечают православные 4 мая: Великая суббота и память мученицы Пелагеи

В этот день, 4 мая 2024, по новому церковному календарю вспоминают мученицу Пелагию, в этот же день — Великая суббота накануне светлого праздника Пасхи.
День, когда в храме Господнем сходит благодатный огонь
В этот день церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. В Евангелии рассказывается, как Иосиф Аримафейский взял у Понтия Пилата разрешение отдать ему тело Христа и похоронил его. Но прежде смазал благовонным маслом и завернул в белое полотно — плащаницу. Похоронили Иисуса Христа в пещере, в саду Иосифа, а вход закрыли камнем. После смерти Христос попал в ад и вызволил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.
В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одеяния, и мир замирает в ожидании чуда.
Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который знаменует Воскресение Христово. Огонь сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи.
Благодатный огонь уникален — он не обжигает в первые минуты. Из Иерусалима его развозят в разные страны мира.
Какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
4 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память мученицы Пелагеи.
По старому стилю сегодня день памяти священномученика Януария и других и Великая суббота Страстной недели.
Кто такая мученица Пелагея
День памяти мученицы Пелагеи — это день, когда мы чтим память об этой выдающейся женщине. Она известна как дева Тарсийская, жившая в Киликии. Пелагея — одна из ранних христианских святых, чья история связана с временами гонений на христиан при правлении римского императора Диоклетиана.
Благородная девушка Пелагея решила не выходить замуж за земного мужчину, а сохранить свое девство для небесного жениха — Иисуса Христа. Она была крещена тайно и, согласно легенде, приняла мученическую смерть за свою веру.
Народные приметы 4 мая
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: уже на калине есть цветы — можете смело сеять огурцы, кабачки и тыкву;
- появилось много майских жуков — к засушливому лету;
- утром нет росы на траве — скоро изменится погода;
- яркая луна и безоблачная ночь — улучшится погода;
- идет ливень — ждите очень большого урожая летом;
- воробьи летают стаями — ветер будет сильным.
Что нельзя делать 4 мая
- резать домашнюю птицу на мясо;
- стричься и делать маникюр;
- сплетничать и раскрывать чужие секреты.
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