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Что отмечают православные 4 мая: Великая суббота и память мученицы Пелагеи

Что отмечают православные 4 мая: Великая суббота и память мученицы Пелагеи

В этот день, 4 мая 2024, по новому церковному календарю вспоминают мученицу Пелагию, в этот же день — Великая суббота накануне светлого праздника Пасхи.

День, когда в храме Господнем сходит благодатный огонь

В этот день церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. В Евангелии рассказывается, как Иосиф Аримафейский взял у Понтия Пилата разрешение отдать ему тело Христа и похоронил его. Но прежде смазал благовонным маслом и завернул в белое полотно — плащаницу. Похоронили Иисуса Христа в пещере, в саду Иосифа, а вход закрыли камнем. После смерти Христос попал в ад и вызволил оттуда души праведников, в том числе и Адама с Евой.

В храмах в этот день проходят торжественные службы, священники облачаются в светлые праздничные одеяния, и мир замирает в ожидании чуда.

Благодатный огонь

Также в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который знаменует Воскресение Христово. Огонь сходит ежегодно и именно накануне православной Пасхи.

Благодатный огонь уникален — он не обжигает в первые минуты. Из Иерусалима его развозят в разные страны мира.

Какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

4 мая по новому церковному календарю православные верующие чтят память  мученицы Пелагеи.

По старому стилю сегодня день памяти священномученика Януария и других и Великая суббота Страстной недели.

Кто такая мученица Пелагея

День памяти мученицы Пелагеи — это день, когда мы чтим память об этой выдающейся женщине. Она известна как дева Тарсийская, жившая в Киликии. Пелагея — одна из ранних христианских святых, чья история связана с временами гонений на христиан при правлении римского императора Диоклетиана.

Благородная девушка Пелагея решила не выходить замуж за земного мужчину, а сохранить свое девство для небесного жениха — Иисуса Христа. Она была крещена тайно и, согласно легенде, приняла мученическую смерть за свою веру.

Народные приметы 4 мая

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: уже на калине есть цветы — можете смело сеять огурцы, кабачки и тыкву;
  • появилось много майских жуков — к засушливому лету;
  • утром нет росы на траве — скоро изменится погода;
  • яркая луна и безоблачная ночь — улучшится погода;
  • идет ливень — ждите очень большого урожая летом;
  • воробьи летают стаями — ветер будет сильным.

Что нельзя делать 4 мая

  • резать домашнюю птицу на мясо;
  • стричься и делать маникюр;
  • сплетничать и раскрывать чужие секреты.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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