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Что отмечают православные 29 марта: преподобный Марк и другие церковные праздники

Что отмечают православные 29 марта: преподобный Марк и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 29 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

29 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память  преподобного Марка.

Кто такой преподобный Марк

Этот святой муж жил в IV веке на территории современной Сирии.

Марк получил сан священника и ревностно служил Господу, ведя за собой паству и помогая нуждающимся. Его искренняя вера и непоколебимая позиция не нравились язычникам, которые жестоко избили его.

Несмотря на жестокие мучения, преподобный Марк не отрекся от своих убеждений. Он мужественно перенес все испытания и впоследствии умер, оставив после себя пример непоколебимой веры и стойкости.

Преподобному Марку молятся о помощи в сложных ситуациях, просят укрепления веры и заступничества перед Богом.

Народные приметы 29 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет 29 сентября;
  • на берегу много сока — к дождливому лету;
  • сильно дождливо — ждите большого урожая овса;
  • сороки вьют свои гнезда низко — к частым грозам летом;
  • облака быстро движутся в одну сторону — ждите настоящую жару.

Что нельзя делать 29 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Громко развлекаться и веселиться.
  • Переедать и напиваться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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