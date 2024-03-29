Что отмечают православные 29 марта: преподобный Марк и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 29 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
29 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
29 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Марка.
Кто такой преподобный Марк
Этот святой муж жил в IV веке на территории современной Сирии.
Марк получил сан священника и ревностно служил Господу, ведя за собой паству и помогая нуждающимся. Его искренняя вера и непоколебимая позиция не нравились язычникам, которые жестоко избили его.
Несмотря на жестокие мучения, преподобный Марк не отрекся от своих убеждений. Он мужественно перенес все испытания и впоследствии умер, оставив после себя пример непоколебимой веры и стойкости.
Преподобному Марку молятся о помощи в сложных ситуациях, просят укрепления веры и заступничества перед Богом.
Народные приметы 29 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет 29 сентября;
- на берегу много сока — к дождливому лету;
- сильно дождливо — ждите большого урожая овса;
- сороки вьют свои гнезда низко — к частым грозам летом;
- облака быстро движутся в одну сторону — ждите настоящую жару.
Что нельзя делать 29 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- Заниматься тяжелым физическим трудом.
- Громко развлекаться и веселиться.
- Переедать и напиваться.
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