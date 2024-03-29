Що відзначають православні 29 березня: преподобний Марк та інші церковні свята

29 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

29 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Марка.

Хто такий преподобний Марк

Цей святий муж жив у IV столітті на території сучасної Сирії.

Марк здобув сан священика і ревно служив Господу, ведучи за собою паству та допомагаючи нужденним. Його щира віра та непохитна позиція не подобалися язичникам, які жорстоко побили його.

Попри жорстокі муки, преподобний Марк не зрікся своїх переконань. Він мужньо переніс усі випробування і згодом помер, залишивши по собі приклад непохитної віри та стійкості.

Преподобному Марку моляться про допомогу у складних ситуаціях, просять зміцнення віри та заступництва перед Богом.

Народні прикмети 29 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою вона буде 29 вересня;

на березі багато соку — до дощового літа;

сильно дощить — чекайте на великий урожай вівса;

сороки в’ють свої гнізда низько — до частих гроз влітку;

хмари швидко рухаються в одну сторону — чекайте на справжню спеку.

Що не можна робити 29 березня

Сьогодні не можна робити таке:

Займатися важкою фізичною працею.

Гучно розважатися і веселитися.

Переїдати і напиватися.

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