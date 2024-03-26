Що відзначають православні 26 березня: Собор Архангела Гавриїла та інші церковні свята

26 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

26 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають собор архангела Гавриїла.

Що таке Собор Архангела Гавриїла

Це свято в християнстві, присвячене Архангелу Гавриїлу, який відомий у багатьох релігійних традиціях як вісник Божий. У православ’ї він разом з Архангелом Михаїлом має звання Архистратига. Свято відзначається на честь освячення храму святого, зведеного в Константинополі в XVII столітті.

Архангел Гавриїл вважається посланником Божим, який благовістив Діві Марії про Воплощення Сина Божого, а також відігравав важливу роль у багатьох ключових подіях біблійної історії. Його ім’я означає «Фортеця Божа», і він часто зображується з квітучою райською гілкою або лілією.

Народні прикмети 26 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вкаже, якою вона буде наприкінці вересня;

на зорі сонце біле і ясне — більше не буде снігу;

заморозки — до холодної і затяжної весни;

на даху лежить сніг — він ще буде лежати 30 днів;

зазеленіла черемха — пора садити картоплю.

Що не можна робити 26 березня

Сьогодні не можна робити таке:

Заводити нові знайомства, починати важливі справи.

Вживати алкогольні напої.

Прясти, адже це принесе біду.

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