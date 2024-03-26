Новини Одеси та Одеської області

Що відзначають православні 26 березня: Собор Архангела Гавриїла та інші церковні свята

Що відзначають православні 26 березня: Собор Архангела Гавриїла та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 26 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

26 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

26 березня за новим церковним календарем православні віряни відзначають собор архангела Гавриїла.

Що таке Собор Архангела Гавриїла

Це свято в християнстві, присвячене Архангелу Гавриїлу, який відомий у багатьох релігійних традиціях як вісник Божий. У православ’ї він разом з Архангелом Михаїлом має звання Архистратига. Свято відзначається на честь освячення храму святого, зведеного в Константинополі в XVII столітті.

Архангел Гавриїл вважається посланником Божим, який благовістив Діві Марії про Воплощення Сина Божого, а також відігравав важливу роль у багатьох ключових подіях біблійної історії. Його ім’я означає «Фортеця Божа», і він часто зображується з квітучою райською гілкою або лілією.

Народні прикмети 26 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: погода цього дня вкаже, якою вона буде наприкінці вересня;
  • на зорі сонце біле і ясне — більше не буде снігу;
  • заморозки — до холодної і затяжної весни;
  • на даху лежить сніг — він ще буде лежати 30 днів;
  • зазеленіла черемха — пора садити картоплю.

Що не можна робити 26 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Заводити нові знайомства, починати важливі справи.
  • Вживати алкогольні напої.
  • Прясти, адже це принесе біду.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk