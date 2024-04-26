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Что отмечают православные 26 апреля: священномученик Василий и другие церковные праздники

Что отмечают православные 26 апреля: священномученик Василий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 26 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

26 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  священномученика Василия.

Кто такой священномученик Василий

В IV веке в городе Амасия жил священномученик Василий, епископ, известный своей преданностью христианству и защитой верующих. Его история неразрывно связана с императором Лицинием, который влюбился в служанку своей жены, Глафиру. Чтобы спасти Глафиру от императора, царица отправила ее к Василию в Амасию. Однако, когда император узнал, что Глафира жива, он приказал доставить ее и Василия к себе. Глафиру убили, а Василия бросили в тюрьму, где он отказался отречься от своей веры и был казнен.

Народные приметы 26 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: услышали, как кует кукушка, — погода улучшится;
  • уже ласточки прилетели — ждите богатый урожай и тепло;
  • теплый и солнечный день — к большому урожаю огурцов;
  • снег выпал — лето будет жарким.

Что нельзя делать 26 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • есть блюда из картофеля — к ссорам в семье;
  • жениться, свататься, венчаться;
  • одалживать друзьям деньги.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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