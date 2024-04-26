Что отмечают православные 26 апреля: священномученик Василий и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 26 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
26 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
26 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память священномученика Василия.
Кто такой священномученик Василий
В IV веке в городе Амасия жил священномученик Василий, епископ, известный своей преданностью христианству и защитой верующих. Его история неразрывно связана с императором Лицинием, который влюбился в служанку своей жены, Глафиру. Чтобы спасти Глафиру от императора, царица отправила ее к Василию в Амасию. Однако, когда император узнал, что Глафира жива, он приказал доставить ее и Василия к себе. Глафиру убили, а Василия бросили в тюрьму, где он отказался отречься от своей веры и был казнен.
Народные приметы 26 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: услышали, как кует кукушка, — погода улучшится;
- уже ласточки прилетели — ждите богатый урожай и тепло;
- теплый и солнечный день — к большому урожаю огурцов;
- снег выпал — лето будет жарким.
Что нельзя делать 26 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- есть блюда из картофеля — к ссорам в семье;
- жениться, свататься, венчаться;
- одалживать друзьям деньги.
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