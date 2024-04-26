Що відзначають православні 26 квітня: священномученик Василь та інші церковні свята

26 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

26 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Василя.

Хто такий священномученик Василь

У IV столітті в місті Амасія жив священномученик Василь, єпископ, відомий своєю відданістю християнству та захистом вірян. Його історія нерозривно пов’язана з імператором Ліцинієм, який закохався в служницю своєї дружини, Глафіру. Щоб врятувати Глафіру від імператора, цариця відправила її до Василя в Амасію. Проте, коли імператор дізнався, що Глафіра жива, він наказав доправити її та Василя до себе. Глафіру вбили, а Василя кинули до в’язниці, де він відмовився відректися від своєї віри і був страчений.

Народні прикмети 26 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: почули, як кує зозуля, — погода покращиться;

вже ластівки прилетіли — чекайте на багатий урожай і тепло;

теплий та сонячний день — до великого урожаю огірків;

сніг випав — літо буде спекотним.

Що не можна робити 26 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

їсти страви з картоплі — до сварок у родині;

одружуватися, свататися, вінчатися;

позичати друзям гроші.

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