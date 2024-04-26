Що відзначають православні 26 квітня: священномученик Василь та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 26 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
26 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
26 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Василя.
Хто такий священномученик Василь
У IV столітті в місті Амасія жив священномученик Василь, єпископ, відомий своєю відданістю християнству та захистом вірян. Його історія нерозривно пов’язана з імператором Ліцинієм, який закохався в служницю своєї дружини, Глафіру. Щоб врятувати Глафіру від імператора, цариця відправила її до Василя в Амасію. Проте, коли імператор дізнався, що Глафіра жива, він наказав доправити її та Василя до себе. Глафіру вбили, а Василя кинули до в’язниці, де він відмовився відректися від своєї віри і був страчений.
Народні прикмети 26 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: почули, як кує зозуля, — погода покращиться;
- вже ластівки прилетіли — чекайте на багатий урожай і тепло;
- теплий та сонячний день — до великого урожаю огірків;
- сніг випав — літо буде спекотним.
Що не можна робити 26 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- їсти страви з картоплі — до сварок у родині;
- одружуватися, свататися, вінчатися;
- позичати друзям гроші.
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