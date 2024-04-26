Новини Одеси та Одеської області

Що відзначають православні 26 квітня: священномученик Василь та інші церковні свята

Що відзначають православні 26 квітня: священномученик Василь та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 26 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

26 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

26 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять священномученика Василя.

Хто такий священномученик Василь

У IV столітті в місті Амасія жив священномученик Василь, єпископ, відомий своєю відданістю християнству та захистом вірян. Його історія нерозривно пов’язана з імператором Ліцинієм, який закохався в служницю своєї дружини, Глафіру. Щоб врятувати Глафіру від імператора, цариця відправила її до Василя в Амасію. Проте, коли імператор дізнався, що Глафіра жива, він наказав доправити її та Василя до себе. Глафіру вбили, а Василя кинули до в’язниці, де він відмовився відректися від своєї віри і був страчений.

Народні прикмети 26 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: почули, як кує зозуля, — погода покращиться;
  • вже ластівки прилетіли — чекайте на багатий урожай і тепло;
  • теплий та сонячний день — до великого урожаю огірків;
  • сніг випав — літо буде спекотним.

Що не можна робити 26 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

  • їсти страви з картоплі — до сварок у родині;
  • одружуватися, свататися, вінчатися;
  • позичати друзям гроші.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk