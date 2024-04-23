Что отмечают православные 23 апреля: Георгий Змееборец и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 23 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
23 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
23 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Юрия (Георгия) Победоносца.
Кто такой Юрий (Георгий) Змееборец
Святой Юрий, известный как Змееборец, занимает особое место в пантеоне христианских святых. Его жизнь, отмеченная мужеством и преданностью вере, стала символом благородства и силы духа. Родившийся в Каппадокии, Юрий стал римским солдатом и впоследствии мучеником, отдав свою жизнь за веру 23 апреля 303 года. Его образ с копьем, побеждающим дракона, является воплощением борьбы света против тьмы.
В культуре Украины святой Юрий играет роль защитника и покровителя, его имя ассоциируется с рыцарскими добродетелями и героическим прошлым. Он является патроном городов и земель, символизируя несокрушимость и отвагу украинского народа. Его день памяти является временем для чествования тех, кто стоит на страже веры и культурных традиций.
Народные приметы 23 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: если выпала роса, то на летнего Николая (9 мая по новому календарю) будет много травы;
- безветренное и ясное утро — к богатому урожаю;
- теплая погода — скоро придет настоящее лето;
- комары собираются в стаи — идет потепление;
- сильно дождь — много вырастет травы;
- очень теплая ночь — хлеб точно созреет до первых морозов.
Что нельзя делать 23 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- желать другим зла, ругаться и ссориться;
- иметь дело с шерстью, даже касаться шерстяных нитей;
- пользоваться расческами и не стричь волосы.
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