Что отмечают православные 23 апреля: Георгий Змееборец и другие церковные праздники

23 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого Юрия (Георгия) Победоносца.

Кто такой Юрий (Георгий) Змееборец

Святой Юрий, известный как Змееборец, занимает особое место в пантеоне христианских святых. Его жизнь, отмеченная мужеством и преданностью вере, стала символом благородства и силы духа. Родившийся в Каппадокии, Юрий стал римским солдатом и впоследствии мучеником, отдав свою жизнь за веру 23 апреля 303 года. Его образ с копьем, побеждающим дракона, является воплощением борьбы света против тьмы.

В культуре Украины святой Юрий играет роль защитника и покровителя, его имя ассоциируется с рыцарскими добродетелями и героическим прошлым. Он является патроном городов и земель, символизируя несокрушимость и отвагу украинского народа. Его день памяти является временем для чествования тех, кто стоит на страже веры и культурных традиций.

Народные приметы 23 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: если выпала роса, то на летнего Николая (9 мая по новому календарю) будет много травы;

безветренное и ясное утро — к богатому урожаю;

теплая погода — скоро придет настоящее лето;

комары собираются в стаи — идет потепление;

сильно дождь — много вырастет травы;

очень теплая ночь — хлеб точно созреет до первых морозов.

Что нельзя делать 23 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

желать другим зла, ругаться и ссориться;

иметь дело с шерстью, даже касаться шерстяных нитей;

пользоваться расческами и не стричь волосы.

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