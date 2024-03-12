Что отмечают православные 12 марта: чествование преподобного Феофана Исповедника и другие церковные праздники

12 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Феофана Исповедника.

Кто такой Феофан Исповедник

Феофан Исповедник (739-818) — выдающийся византийский богослов, игумен, писатель и церковный деятель, сыгравший значительную роль в утверждении иконопочитания.

Родился Феофан в Константинополе в знатной семье, его отец занимал должность префекта Эгейских островов. В раннем возрасте Феофан потерял обоих родителей, и его воспитанием занимался император Константин V Копроним.

Несмотря на знатное происхождение и блестящие перспективы, Феофан избрал путь монашества. Он женился, но с женой жил в «чистом» браке, посвятив себя духовному развитию. Впоследствии Феофан основал монастырь неподалеку Кизикуса, а в течение жизни построил еще три обители.

В 787 году Феофан принял участие в Седьмом Вселенском Соборе, который проходил в Никее. На соборе он решительно выступил за поклонение иконам, отстаивая эту важную для христианства традицию.

За свою принципиальную позицию Феофан подвергся преследованиям со стороны императора-иконоборца Льва V Армянина. В 815 году он был сослан на остров Самофракия, где и умер.

Наследие Феофана Исповедника чрезвычайно богатое. Он оставил после себя многочисленные богословские сочинения, проповеди, письма, а также гимны, которые до сих пор используются в церковном богослужении.

Феофан Исповедник — пример истинного христианина, который не испугался преследований и отстаивал свою веру до конца. Его жизнь и деятельность является источником вдохновения для многих верующих людей.

Народные приметы 12 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: туман поднимается к дождю, опускается — будет солнечная погода;

в этот день установилась настоящая весенняя погода — к ненастному лету;

лошадь в хлеву громко ржет — будет счастье;

деревья покрыл иней — ждите дождливый июнь.

Что нельзя делать 12 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

Злиться и ругаться — будете несчастливыми.

Выходить из дома вечером, выносить мусор.

Пить алкогольные напитки.

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