Що відзначають православні 12 березня: вшанування преподобного Феофана Сповідника та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 12 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
12 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
12 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Феофана Сповідника.
Хто такий Феофан Сповідник
Феофан Сповідник (739-818) – видатний візантійський богослов, ігумен, письменник та церковний діяч, який відіграв значну роль в утвердженні іконошанування.
Народився Феофан у Константинополі в знатній родині. Його батько обіймав посаду префекта Егейських островів. В ранньому віці Феофан втратив обох батьків, і його вихованням опікувався імператор Костянтин V Копронім.
Попри знатне походження та блискучі перспективи, Феофан обрав шлях чернецтва. Він одружився, але з дружиною жив у “чистому” шлюбі, присвятивши себе духовному розвитку. Згодом Феофан заснував монастир неподалік Кізікуса, а протягом життя збудував ще три обителі.
787 року Феофан взяв участь у Сьомому Вселенському Соборі, який проходив у Нікеї. На соборі він рішуче виступив за поклоніння іконам, відстоюючи цю важливу для християнства традицію.
За свою принципову позицію Феофан зазнав переслідувань з боку імператора-іконоборця Лева V Вірменина. 815 року його було заслано на острів Самофракія, де він і помер.
Спадщина Феофана Сповідника є надзвичайно багатою. Він залишив після себе численні богословські твори, проповіді, листи, а також гімни, які й досі використовуються у церковному богослужінні.
Феофан Сповідник – приклад істинного християнина, який не злякався переслідувань і відстоював свою віру до кінця. Його життя та діяльність є джерелом натхнення для багатьох віруючих людей.
Народні прикмети 12 березня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: туман піднімається до дощу, опускається — буде сонячна погода;
- цього дня встановилася справжня весняна погода — до негожого літа;
- кінь у хліві голосно ірже — буде щастя;
- дерева покрив іній — чекайте на дощовий червень.
Що не можна робити 12 березня
Сьогодні не можна робити таке:
- Злитися і лаятися — будете нещасливими.
- Виходити з дому ввечері, виносити сміття.
- Пити алкогольні напої.
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