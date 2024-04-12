Новости Одессы и Одесской области

Что отмечают православные 12 апреля: Василий, епископ Парийский и другие церковные праздники

Что отмечают православные 12 апреля: Василий, епископ Парийский и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 12 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

12 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  Василия, исповедника, епископа Парийского.

Кто такой Василий, исповедник, епископ Парийский

В восьмом веке жил человек великой веры, Василий, которого жители Пария избрали своим духовным лидером за его непоколебимую благочестивость. Он управлял своей епархией с большой мудростью и терпением. Однако, когда иконоборческая буря собралась над городом, Василий стал непоколебимым в своей преданности традиционной вере. В 754 году, когда Вселенский собор принял решение против икон, Василий выступил против этого, пытаясь уберечь свою епархию от ереси, но это привело к его жестокому наказанию. Его история — это свидетельство несокрушимой веры и принципиальности.

Народные приметы 12 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: теплая и сухая погода — летом будет большой урожай фруктов;
  • сильный ветер указывает на ветреное лето;
  • вдруг ударил мороз — ждите большого урожая пшеницы;
  • ива уже очень пушистая — больше не будет холодов;
  • много паутины — к жаркому и сухому лету.

Что нельзя делать 12 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • заниматься рукоделием и убирать;
  • употреблять алкоголь и устраивать шумные развлечения;
  • расчесывать волосы.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua