Что отмечают православные 12 апреля: Василий, епископ Парийский и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 12 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
12 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
12 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память Василия, исповедника, епископа Парийского.
Кто такой Василий, исповедник, епископ Парийский
В восьмом веке жил человек великой веры, Василий, которого жители Пария избрали своим духовным лидером за его непоколебимую благочестивость. Он управлял своей епархией с большой мудростью и терпением. Однако, когда иконоборческая буря собралась над городом, Василий стал непоколебимым в своей преданности традиционной вере. В 754 году, когда Вселенский собор принял решение против икон, Василий выступил против этого, пытаясь уберечь свою епархию от ереси, но это привело к его жестокому наказанию. Его история — это свидетельство несокрушимой веры и принципиальности.
Народные приметы 12 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: теплая и сухая погода — летом будет большой урожай фруктов;
- сильный ветер указывает на ветреное лето;
- вдруг ударил мороз — ждите большого урожая пшеницы;
- ива уже очень пушистая — больше не будет холодов;
- много паутины — к жаркому и сухому лету.
Что нельзя делать 12 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- заниматься рукоделием и убирать;
- употреблять алкоголь и устраивать шумные развлечения;
- расчесывать волосы.
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