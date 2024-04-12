Що відзначають православні 12 квітня: Василь, єпископ Парийський та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 12 квітня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
12 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
12 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Василія, сповідника, єпископа Парийського.
Хто такий Василій, сповідник, єпископ Парийський
У восьмому столітті жив чоловік великої віри, Василій, якого мешканці Парія обрали своїм духовним лідером за його непохитну благочестивість. Він керував своєю єпархією з великою мудрістю та терпінням. Однак, коли іконоборча буря зібралася над містом, Василій став непохитним у своїй відданості традиційній вірі. У 754 році, коли Вселенський собор прийняв рішення проти ікон, Василій виступив проти цього, намагаючись оберегти свою єпархію від єресі, але це призвело до його жорстокого покарання. Його історія — це свідчення незламної віри та принциповості.
Народні прикмети 12 квітня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: тепла і суха погода — влітку буде великий урожай фруктів;
- сильний вітер вказує на вітряне літо;
- раптом вдарив мороз — чекайте на великий урожай пшениці;
- верба вже дуже пухнаста — більше не буде холодів;
- багато павутини — до спекотного і сухого літа.
Що не можна робити 12 квітня
Сьогодні не можна робити таке:
- займатися рукоділлям і прибирати;
- вживати алкоголь і влаштовувати гучні розваги;
- розчісувати волосся.
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