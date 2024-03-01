Что отмечают православные 1 марта: чествование преподобной Евдокии Илиопольской и другие церковные праздники

1 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

1 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобной мученицы Евдокии Илиопольской, также известной как святая Евдокия.

Кем была преподобная мученица Евдокия Илиопольская преподобная мученица

Преподобная мученица Евдокия Илиопольская была известна как религиозная фигура, преданная своему христианскому вероисповеданию и церковной службе. По легенде, она принадлежала к числу христиан, которые страдали за свою веру во время периода преследований христиан в Римской империи. Ее жизнь и мученичество стали предметом почитания в православной церкви, а имя Евдокии Илиопольской часто упоминается в христианской литературе и праздничных обрядах.

Народные приметы 1 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

Если на Евдокию везде вода, то 23 апреля будет везде трава.

Южный ветер — к дождливому лету.

Снежит — осенью будет большой урожай грибов.

Что нельзя делать 1 марта

Сегодня нельзя делать такое:

ничего не планировать

совершать важные покупки

женщинам стричься

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