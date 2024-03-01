Що відзначають православні 1 березня: вшанування преподобної Євдокії Іліопольської та інші церковні свята

1 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

1 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобної мучениці Євдокії Іліопольської, також відомої як свята Євдокія.

Ким була преподобна мучениця Євдокія Іліопольська

Преподобна мучениця Євдокія Іліопольська була відомою як релігійна фігура, віддана своєму християнському віросповіданню і церковній службі. За легендою, вона належала до числа християн, які страждали за свою віру під час періоду переслідувань християн у Римській імперії. Її життя і мучеництво стали предметом вшанування в православній церкві, а ім’я Євдокії Іліопольської часто згадується в християнській літературі та святкових обрядах.

Народні прикмети 1 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

Якщо на Євдокію скрізь вода, то 23 квітня буде всюди трава.

Південний вітер — до дощового літа.

Сніжить — восени буде великий урожай грибів.

Що не можна робити 1 березня

Сьогодні не можна робити таке:

нічого не планувати

здійснювати важливі покупки

жінкам стригтися

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