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Что отмечает церковь 8 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 8 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 8 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

8 октября в церковном календаре — день памяти святой преподобной Пелагии.

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Что это за день

Пелагия, жившая в III веке в Тарсе, была дочерью влиятельных язычников, но ее жизнь кардинально изменилась после встречи с учением Христа. Отвергнув привилегированную жизнь и возможность стать женой наследника императора Диоклетиана, она выбрала путь служения Богу. Это решение не только изменило ее личную судьбу, но и стало примером духовного подвига для многих поколений христиан.

Проповедническая деятельность Пелагии вызвала гнев ее семьи и властей, что привело к жестоким преследованиям. Несмотря на угрозу пыток и смерти, она оставалась непоколебимой в своей вере. Кульминацией ее духовного пути стало мученическое вхождение в раскаленную печь, которое она совершила с молитвой на устах. Этот акт самопожертвования и безграничной веры сделал Пелагию символом христианской стойкости и преданности своим убеждениям.

Что нельзя делать 8 октября

  • Не следует бездельничать, лежать на диване.
  • До захода солнца нельзя рассказывать плохие сны.
  • Запрещается ссориться, сквернословить.

Народные приметы 8 октября

  • смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет 8 апреля;
  • листья с деревьев еще не опали — еще нескоро придет зима;
  • звезды сияют ярко — ждите хорошей погоды;
  • хорошая погода — такой она будет оставаться еще три недели.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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