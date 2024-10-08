Что отмечает церковь 8 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

8 октября в церковном календаре — день памяти святой преподобной Пелагии.

Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия

Что это за день

Пелагия, жившая в III веке в Тарсе, была дочерью влиятельных язычников, но ее жизнь кардинально изменилась после встречи с учением Христа. Отвергнув привилегированную жизнь и возможность стать женой наследника императора Диоклетиана, она выбрала путь служения Богу. Это решение не только изменило ее личную судьбу, но и стало примером духовного подвига для многих поколений христиан.

Проповедническая деятельность Пелагии вызвала гнев ее семьи и властей, что привело к жестоким преследованиям. Несмотря на угрозу пыток и смерти, она оставалась непоколебимой в своей вере. Кульминацией ее духовного пути стало мученическое вхождение в раскаленную печь, которое она совершила с молитвой на устах. Этот акт самопожертвования и безграничной веры сделал Пелагию символом христианской стойкости и преданности своим убеждениям.

Что нельзя делать 8 октября

Не следует бездельничать, лежать на диване.

До захода солнца нельзя рассказывать плохие сны.

Запрещается ссориться, сквернословить.

Народные приметы 8 октября

смотрели, какой сегодня день: погода указывает, какой она будет 8 апреля;

листья с деревьев еще не опали — еще нескоро придет зима;

звезды сияют ярко — ждите хорошей погоды;

хорошая погода — такой она будет оставаться еще три недели.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям