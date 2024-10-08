Що відзначає церква 8 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

8 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святої преподобної Пелагії.

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Що це за день

Пелагія, яка жила в III столітті в Тарсі, була донькою впливових язичників, але її життя кардинально змінилося після зустрічі з ученням Христа. Відкинувши привілейоване життя та можливість стати дружиною спадкоємця імператора Діоклетіана, вона обрала шлях служіння Богу. Це рішення не лише змінило її особисту долю, але й стало прикладом духовного подвигу для багатьох поколінь християн.

Проповідницька діяльність Пелагії викликала гнів її родини та влади, що призвело до жорстоких переслідувань. Попри загрозу тортур та смерті, вона залишалася непохитною у своїй вірі. Кульмінацією її духовного шляху стало мученицьке входження до розпеченої печі, яке вона здійснила з молитвою на вустах. Цей акт самопожертви та безмежної віри зробив Пелагію символом християнської стійкості та відданості своїм переконанням.

Що не можна робити 8 жовтня

Не слід ледарювати, лежати на дивані.

До заходу сонця не можна розповідати погані сни.

Забороняється сваритися, лихословити.

Народні прикмети 8 жовтня

дивилися, який сьогодні день: погода вказує, якою вона буде 8 квітня;

листя з дерев ще не опало — ще нескоро прийде зима;

зірки сяють яскраво — чекайте на хорошу погоду;

гарна погода — такою вона залишатиметься ще три тижні.

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