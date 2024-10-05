Что отмечает церковь 5 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

5 октября в церковном календаре почитается память святой мученицы Харитины.

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Что это за день

В детстве она осталась без родителей, но благодаря благочестивому христианину Клавдию, который взял ее под свое крыло, получила воспитание в духе любви и доброты. Ее вера была настолько сильной, что она смогла обратить многих к христианству, став примером для тех, кто ищет духовного просветления.

Противостоять преследованиям императора Диоклетиана стало настоящим испытанием для Харитины. Ее ждут жестокие пытки, но даже в самые тяжелые моменты она не отказалась от своих убеждений и веры. Святая умерла мученической смертью в 304 году, оставив после себя наследие, которое вдохновляет многих людей придерживаться своих принципов и мужественно преодолевать трудности. Ее жизнь является свидетельством силы духа, которая может победить даже самые большие испытания.

Что нельзя делать 5 октября

Запрещается сквернословить, ссориться.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит.

Не следует лениться и жаловаться на судьбу.

Народные приметы 5 октября

смотрели, какой сегодня день: еще листья с березы не опали — ждите позднего снега;

в воздухе летает паутина — тепло продержится еще долго;

черемуха и клен сбросили листья — скоро придет настоящая зима;

мало шишек на сосне — будет теплая зима.

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