Что отмечает церковь 5 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 5 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
5 октября в церковном календаре почитается память святой мученицы Харитины.
Читайте также: Какими церковными календарями сегодня пользуются основные церкви в Украине: в чем их отличия
Что это за день
В детстве она осталась без родителей, но благодаря благочестивому христианину Клавдию, который взял ее под свое крыло, получила воспитание в духе любви и доброты. Ее вера была настолько сильной, что она смогла обратить многих к христианству, став примером для тех, кто ищет духовного просветления.
Противостоять преследованиям императора Диоклетиана стало настоящим испытанием для Харитины. Ее ждут жестокие пытки, но даже в самые тяжелые моменты она не отказалась от своих убеждений и веры. Святая умерла мученической смертью в 304 году, оставив после себя наследие, которое вдохновляет многих людей придерживаться своих принципов и мужественно преодолевать трудности. Ее жизнь является свидетельством силы духа, которая может победить даже самые большие испытания.
Что нельзя делать 5 октября
- Запрещается сквернословить, ссориться.
- Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит.
- Не следует лениться и жаловаться на судьбу.
Народные приметы 5 октября
- смотрели, какой сегодня день: еще листья с березы не опали — ждите позднего снега;
- в воздухе летает паутина — тепло продержится еще долго;
- черемуха и клен сбросили листья — скоро придет настоящая зима;
- мало шишек на сосне — будет теплая зима.
Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям