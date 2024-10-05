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Что отмечает церковь 5 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 5 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 5 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

5 октября в церковном календаре почитается память святой мученицы Харитины.

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Что это за день

В детстве она осталась без родителей, но благодаря благочестивому христианину Клавдию, который взял ее под свое крыло, получила воспитание в духе любви и доброты. Ее вера была настолько сильной, что она смогла обратить многих к христианству, став примером для тех, кто ищет духовного просветления.

Противостоять преследованиям императора Диоклетиана стало настоящим испытанием для Харитины. Ее ждут жестокие пытки, но даже в самые тяжелые моменты она не отказалась от своих убеждений и веры. Святая умерла мученической смертью в 304 году, оставив после себя наследие, которое вдохновляет многих людей придерживаться своих принципов и мужественно преодолевать трудности. Ее жизнь является свидетельством силы духа, которая может победить даже самые большие испытания.

Что нельзя делать 5 октября

  • Запрещается сквернословить, ссориться.
  • Нельзя отказывать в помощи тем, кто ее просит.
  • Не следует лениться и жаловаться на судьбу.

Народные приметы 5 октября

  • смотрели, какой сегодня день: еще листья с березы не опали — ждите позднего снега;
  • в воздухе летает паутина — тепло продержится еще долго;
  • черемуха и клен сбросили листья — скоро придет настоящая зима;
  • мало шишек на сосне — будет теплая зима.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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