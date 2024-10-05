Що відзначає церква 5 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

5 жовтня в церковному календарі вшановується пам’ять святої мучениці Харитини.

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Що це за день

У дитинстві вона залишилася без батьків, але завдяки благочестивому християнину Клавдію, який узяв її під своє крило, отримала виховання в дусі любові та доброти. Її віра була настільки сильною, що вона змогла навернути багатьох до християнства, ставши прикладом для тих, хто шукає духовного просвітлення.

Протистояти переслідуванням імператора Діоклетіана стало справжнім випробуванням для Харитини. Її чекають жорстокі катування, але навіть у найважчі моменти вона не відмовилася від своїх переконань і віри. Свята померла мученицькою смертю в 304 році, залишивши по собі спадок, який надихає багатьох людей дотримуватися своїх принципів і мужньо долати труднощі. Її життя є свідченням сили духу, яка може перемогти навіть найбільші випробування.

Що не можна робити 5 жовтня

Забороняється лихословити, сваритися.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

Не слід лінуватися і жалітися на долю.

Народні прикмети 5 жовтня

дивилися, який сьогодні день: ще листя з берези не опало — чекайте на пізній сніг;

в повітрі літає павутина — тепло протримається ще довго;

черемха і клен скинули листя — скоро прийде справжня зима;

мало шишок на сосні — буде тепла зима.

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