Что отмечает церковь 27 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 27 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
27 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
27 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти день памяти святого преподобного Пимена.
Кто такой святой преподобный Пимен
Он родился около 340 года и в молодом возрасте вместе с двумя братьями отправился в один из монастырей в Египетской пустыне, где принял монашеский постриг. Пимен стал известен своей строгой аскезой, постом и духовной самоотверженностью. Он мог воздерживаться от пищи более недели, но всегда подчеркивал важность умеренности и советовал другим питаться ежедневно, но без излишеств.
Преподобный Пимен был не только примером строгого образа жизни, но и известным наставником, чья мудрость и духовные советы помогали многим монахам. Хотя он избегал общения с мирянами, его авторитет и влияние в монастырской среде были огромными. Умер Пимен в возрасте 110 лет, примерно в 450 году, оставив после себя наследие как один из самых почитаемых святых своей эпохи. Его жизнь и достижения стали образцом для многих поколений христиан.
Что нельзя делать 27 августа
- Запрещается поднимать любую вещь на перекрестке.
- Нельзя долго стоять на пороге дома.
- Не стоит жениться или свататься.
Народные приметы 27 августа
- смотрели, какой сегодня день: утром туман — будут ливни;
- поздно появились цветы на рябине — к теплой осени;
- много желудей — зима будет холодной и суровой;
- кошка постоянно прячется под одеяло — ждите похолодания.
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