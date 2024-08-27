Что отмечает церковь 27 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

27 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти день памяти святого преподобного Пимена.

Кто такой святой преподобный Пимен

Он родился около 340 года и в молодом возрасте вместе с двумя братьями отправился в один из монастырей в Египетской пустыне, где принял монашеский постриг. Пимен стал известен своей строгой аскезой, постом и духовной самоотверженностью. Он мог воздерживаться от пищи более недели, но всегда подчеркивал важность умеренности и советовал другим питаться ежедневно, но без излишеств.

Преподобный Пимен был не только примером строгого образа жизни, но и известным наставником, чья мудрость и духовные советы помогали многим монахам. Хотя он избегал общения с мирянами, его авторитет и влияние в монастырской среде были огромными. Умер Пимен в возрасте 110 лет, примерно в 450 году, оставив после себя наследие как один из самых почитаемых святых своей эпохи. Его жизнь и достижения стали образцом для многих поколений христиан.

Что нельзя делать 27 августа

Запрещается поднимать любую вещь на перекрестке.

Нельзя долго стоять на пороге дома.

Не стоит жениться или свататься.

Народные приметы 27 августа

смотрели, какой сегодня день: утром туман — будут ливни;

поздно появились цветы на рябине — к теплой осени;

много желудей — зима будет холодной и суровой;

кошка постоянно прячется под одеяло — ждите похолодания.

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