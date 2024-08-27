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Что отмечает церковь 27 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 27 августа: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 27 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

27 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти день памяти святого преподобного Пимена.

Кто такой святой преподобный Пимен

Он родился около 340 года и в молодом возрасте вместе с двумя братьями отправился в один из монастырей в Египетской пустыне, где принял монашеский постриг. Пимен стал известен своей строгой аскезой, постом и духовной самоотверженностью. Он мог воздерживаться от пищи более недели, но всегда подчеркивал важность умеренности и советовал другим питаться ежедневно, но без излишеств.

Преподобный Пимен был не только примером строгого образа жизни, но и известным наставником, чья мудрость и духовные советы помогали многим монахам. Хотя он избегал общения с мирянами, его авторитет и влияние в монастырской среде были огромными. Умер Пимен в возрасте 110 лет, примерно в 450 году, оставив после себя наследие как один из самых почитаемых святых своей эпохи. Его жизнь и достижения стали образцом для многих поколений христиан.

Что нельзя делать 27 августа

  • Запрещается поднимать любую вещь на перекрестке.
  • Нельзя долго стоять на пороге дома.
  • Не стоит жениться или свататься.

Народные приметы 27 августа

  • смотрели, какой сегодня день: утром туман — будут ливни;
  • поздно появились цветы на рябине — к теплой осени;
  • много желудей — зима будет холодной и суровой;
  • кошка постоянно прячется под одеяло — ждите похолодания.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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