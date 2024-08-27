Що відзначає церква 27 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 27 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
27 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
27 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті день пам’яті святого преподобного Пімена.
Хто такий святий преподобний Пімен
Він народився близько 340 року і в молодому віці разом із двома братами вирушив до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де прийняв чернечий постриг. Пімен став відомий своєю суворою аскезою, постом і духовною самовідданістю. Він міг утримуватися від їжі понад тиждень, але завжди підкреслював важливість поміркованості і радив іншим харчуватися щодня, але без надмірностей.
Преподобний Пімен був не лише прикладом суворого способу життя, а й відомим наставником, чия мудрість і духовні поради допомагали багатьом ченцям. Хоча він уникав спілкування з мирянами, його авторитет і вплив у монастирському середовищі були величезними. Помер Пімен у віці 110 років, приблизно в 450 році, залишивши по собі спадок як один із найбільш шанованих святих своєї епохи. Його життя і досягнення стали взірцем для багатьох поколінь християн.
Що не можна робити 27 серпня
- Забороняється піднімати будь-яку річ на перехресті.
- Не можна довго стояти на порозі дому.
- Не варто одружуватися чи свататися.
Народні прикмети 27 серпня
- дивилися, який сьогодні день: вранці туман — будуть зливи;
- пізно з’явилися квіти на горобині — до теплої осені;
- багато жолудів — зима буде холодною і суворою;
- кішка постійно ховається під ковдру — чекайте на похолодання.
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