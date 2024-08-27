Що відзначає церква 27 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

27 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

27 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті день пам’яті святого преподобного Пімена.

Хто такий святий преподобний Пімен

Він народився близько 340 року і в молодому віці разом із двома братами вирушив до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де прийняв чернечий постриг. Пімен став відомий своєю суворою аскезою, постом і духовною самовідданістю. Він міг утримуватися від їжі понад тиждень, але завжди підкреслював важливість поміркованості і радив іншим харчуватися щодня, але без надмірностей.

Преподобний Пімен був не лише прикладом суворого способу життя, а й відомим наставником, чия мудрість і духовні поради допомагали багатьом ченцям. Хоча він уникав спілкування з мирянами, його авторитет і вплив у монастирському середовищі були величезними. Помер Пімен у віці 110 років, приблизно в 450 році, залишивши по собі спадок як один із найбільш шанованих святих своєї епохи. Його життя і досягнення стали взірцем для багатьох поколінь християн.

Що не можна робити 27 серпня

Забороняється піднімати будь-яку річ на перехресті.

Не можна довго стояти на порозі дому.

Не варто одружуватися чи свататися.

Народні прикмети 27 серпня

дивилися, який сьогодні день: вранці туман — будуть зливи;

пізно з’явилися квіти на горобині — до теплої осені;

багато жолудів — зима буде холодною і суворою;

кішка постійно ховається під ковдру — чекайте на похолодання.

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