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Что отмечает церковь 24 августа: праздники, чествование святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 24 августа: праздники, чествование святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 24 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

24 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

24 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого священномученика Евтихия.

Кто такой святой священномученик Евтихий

Рожденный во Фригии во времена апостольской проповеди, Евтихий имел честь стать непосредственным учеником апостола Иоанна Богослова, впитав мудрость и духовную силу от самого источника христианского учения.

Его духовный путь был отмечен невероятной преданностью делу распространения Евангелия. Сотрудничая с апостолом Павлом, Евтихий принимал активное участие в миссионерской деятельности, неся свет Христовой истины в самые отдаленные уголки тогдашнего мира. Его назначение епископом Себастии стало новым этапом служения, где он проявил себя как мудрый пастырь и бесстрашный борец с язычеством.

Жизнь святого Евтихия является ярким примером непоколебимости веры перед лицом жестоких испытаний. Несмотря на многочисленные пытки и заключения, он оставался верным своему призванию, продолжая проповедовать Слово Божье даже в самых тяжелых условиях. Его мученическая смерть в начале II века стала свидетельством того, что истинная вера сильнее любых земных страданий.

Святой Евтихий оставил глубокий след в истории ранней Церкви не только своими деяниями, но и духовным наследием. Его учение и пример жизни продолжают вдохновлять верующих и сегодня, напоминая о важности непоколебимой веры, самопожертвования и любви к ближнему. День его памяти — это возможность для христиан всего мира задуматься над собственным духовным путем и черпать силу из подвига этого великого святого.

Что нельзя делать 24 августа

  • Не следует ходить в лес, иначе встретите лешего, который вас заведет к гибели.
  • Нельзя идти мимо кладбища.
  • Запрещено смотреть на восход солнца — накликаете на себя беды.

Народные приметы 24 августа

  • смотрели, какой сегодня день: солнце закрыли черные тучи — будет похолодание;
  • кричит синица — вскоре придет настоящая осень с дождями;
  • дождь — к сухой осени и большому урожаю.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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