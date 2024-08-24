Що відзначає церква 24 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

24 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

24 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого священномученика Євтихія.

Хто такий святий священомученик Євтихій

Народжений у Фригії за часів апостольської проповіді, Євтихій мав честь стати безпосереднім учнем апостола Івана Богослова, ввібравши мудрість та духовну силу від самого джерела християнського вчення.

Його духовний шлях був позначений неймовірною відданістю справі поширення Євангелія. Співпрацюючи з апостолом Павлом, Євтихій брав активну участь у місіонерській діяльності, несучи світло Христової істини в найвіддаленіші куточки тодішнього світу. Його призначення єпископом Себастії стало новим етапом служіння, де він проявив себе як мудрий пастир та безстрашний борець з язичництвом.

Життя святого Євтихія є яскравим прикладом непохитності віри перед лицем жорстоких випробувань. Попри численні тортури та ув’язнення, він залишався вірним своєму покликанню, продовжуючи проповідувати Слово Боже навіть у найтяжчих умовах. Його мученицька смерть на початку II століття стала свідченням того, що істинна віра сильніша за будь-які земні страждання.

Святий Євтихій залишив глибокий слід в історії ранньої Церкви не лише своїми діяннями, але й духовною спадщиною. Його вчення та приклад життя продовжують надихати віруючих і сьогодні, нагадуючи про важливість непохитної віри, самопожертви та любові до ближнього. День його пам’яті – це нагода для християн всього світу замислитися над власним духовним шляхом та черпати силу з подвигу цього великого святого.

Що не можна робити 24 серпня

Не слід ходити до лісу, інакше зустрінете лісовика, який вас заведе до загибелі.

Не можна йти повз кладовище.

Заборонено дивитися на схід сонця — накличите на себе біди.

Народні прикмети 24 серпня

дивилися, який сьогодні день: сонце закрили чорні хмари — буде похолодання;

кричить синиця — незабаром прийде справжня осінь з дощами;

дощить — до сухої осені і великого урожаю.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями